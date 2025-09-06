Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Андрея Юсов в интервью Новости.LIVE.

Смотрите также Китай тайно вооружает Россию: The Telegraph обнаружили поставки на более 62 миллионов долларов

Поддерживает ли Китай войну России в Украине?

В украинской разведке уверены, что Китай не оказывает военную поддержку России. Между странами существуют дипломатические отношения, однако Си Цзиньпин не отвечает на втягивание Китая в войну.

Военной поддержки нет. Все остальное – это вопрос сложного дипломатического процесса,

– рассказал Юсов.

Также по словам представителя ГУР, Иран также снизил поддержку России, по сравнению с прошлыми годами. Одна из причин, почему Иран поставляет России меньше оружия – это конфликты на Ближнем Востоке. Активнее всего страна поставляла в Россию "Шахеды" и другое вооружение. Однако России удалось начать самостоятельное изготовление дронов, поэтому зависимости от Ирана Путин больше не имеет.

Участие мировых лидеров в военном параде в Китае: что известно?