Трамп может только разозлиться и сделать какое-то заявление. Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что на полный выход американский лидер не решится.
"Ни, они никуда не выйдут. Это нереально. Потому что Трамп может разозлиться в какой-то момент. Он уже неоднократно говорил: "Я не хочу, бейтесь дальше" и так далее", – сказал он.
Почему Трамп не может выйти из переговоров?
Владимир Огрызко отметил, что, по последним данным, более 64% американцев выступают за продолжение помощи Украине. У республиканцев – немного меньше цифра, у демократов – немножко больше. В Демократической партии подавляющее большинство за поддержку украинцев. Поэтому Трамп не может не обращать внимание на это.
Есть опасения, что США могут на какое-то время остановить предоставление Украине разведданных. Однако украинские и европейские спецслужбы, очевидно, подготовились к этому. Поэтому наше государство не будет ограничено в получении информации.
Можно угрожать, стучать кулаком по столу, но от этого ситуация не изменится. Американцы понимают, что если не они, то кто-то займет их место. Поэтому возникает вопрос, чтобы, возможно, быть в процессе, а не вне его. Так можно влиять на ситуацию,
– подчеркнул дипломат.
Мирные переговоры: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершается работа над 20 пунктами мирного плана. Впоследствии мирный план передадут США. Лидер добавил, что этот документ может определить параметры завершения войны.
По информации Axios, Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США. Однако по состоянию на сейчас медиа не раскрывают, о чем говорится в ответе Киева.
В то же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия передала США предложения относительно "коллективных гарантий безопасности". В частности, страна-агрессор считает своими гарантиями внеблоковость, нейтралитет и безъядерность Украины.