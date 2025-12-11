Есть две задачи, которые очень важны для Украины. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что говорится о выходе из-под давления Дональда Трампа и дотянуть этот процесс, приблизить документ к реалистичности.

Что нужно сделать Украине?

Олег Саакян отметил, что с самого начала был риск того, что Трамп сможет навязать Украине соглашение угрозами, и одновременно Европа не успеет проснуться, а Россия сразу ускорит этот процесс. Сегодня на столе лежат уже три документа. В частности, 20 пунктов. Также лежат договоренности по гарантиям безопасности. Все это должно быть передано США с учетом изменений.

Также это проект документа по восстановлению Украины. Там должны гарантироваться определенные проекты, механизмы для того, чтобы наше государство не оказалось один на один с послевоенными проблемами, чтобы российские активы не были переданы России, Штатам или еще кому-то, чтобы Украина имела возможность получить компенсации и начать процесс восстановления.

Конечно, ни один из этих трех документов на сегодня не выходит из парадигмы, в которой Россия проиграла, а Украина победила и соответственно получает все. Все они исходят из реалии того, что война сегодня в условно паритетной ситуации. Не победила и не проиграла Россия, не победила и не проиграла Украина,

– подчеркнул политолог.

Первый важный момент, что Европа действительно включилась в процесс. Штаты категорически не хотели субъектности европейцев в переговорах. Но с помощью Украины им удалось опосредованно попасть за стол переговоров. Теперь диалог США начался с Европой, хотя и на низком уровне и вынужденный.

Второй момент – это идея насчет выборов. Трамп озвучил, что хочет выборов в Украине. Наше государство ухватилось за это, потому что сама идея и продолжение работы над ней делают невозможным давление на Украину. Поэтому таким образом американский лидер оказался в не очень хорошей позиции.

Хочешь выборов? Тогда не будет никакого соглашения в ближайшие месяцы по объективным причинам. Хочешь договоренности? В таком случае никаких выборов сейчас не будет, и вот пакет из нескольких предложений, которые Европа подготовила вместе с Украиной, на которые придется реагировать,

– пояснил Саакян.

Одобрительного ответа России на подобный проект, "мирный план" не может быть. Потому что там нет ни определенных гарантий для Москвы, как они хотели изначально, ни лишения Украины территорий, ни признания юридически оккупированных территорий, ничего из того, что позволило бы Кремлю сказать о победе.

Есть элементы, которые гарантируют России не поражение фактически. То есть страна-агрессор не получает еще более жестких ударов и в определенных моментах даже выходит из-под международного принуждения.

Поэтому задача в том, чтобы выйти сейчас из-под давления Трампа и возможности обвинить Украину в неконструктивности, насытить эти проекты большим количеством деталей, а тогда перебросить эти проблемы обратно к Трампу, Кремлю. Пусть теперь демонстрирует готовность давить на Россию. Задача тактического уровня – это дотянуть всю эту ситуацию. Поскольку нет варианта реального завершения мира сейчас с такими договоренностями,

– сказал политолог.

По его словам, нужно по крайней мере этот документ приблизить к реалистичности и таким образом дотянуть до января, когда активизируется политический процесс в Штатах. Потому что очередное обострение переговоров началось перед каникулами в США. Россия не зря начала историю с 28 пунктами перед новогодними праздниками.

