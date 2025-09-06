Про це пише 24 Канал з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Андрія Юсова в інтерв'ю Новини.LIVE.
Чи підтримує Китай війну Росії в Україні?
В українській розвідці впевнені, що Китай не надає військову підтримку Росії. Між країнами існують дипломатичні стосунки, однак Сі Цзіньпін не відповідає на втягнення Китаю у війну.
Військової підтримки немає. Все інше – це питання складного дипломатичного процесу,
– розповів Юсов.
Також за словами представника ГУР, Іран також знизив підтримку Росії, порівняно з минулими роками. Одна з причин, чому Іран постачає Росії менше зброї – це конфлікти на Близькому Сході. Найактивніше країна постачала до Росії "Шахеди" та інше озброєння. Однак Росії вдалося почати самостійне виготовлення дронів, тому залежності від Ірану Путін більше не має.
Участь світових лідерів у військовому параді в Китаї: що відомо?
На початку вересня у Китаї відбувся масштабний військовий парад до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні. На ньому показали різні зразки озброєння. На заході також перебував російський диктатор Володимир Путін та північнокорейський президент Кім Чен Ин. Так Китай, імовірно, хоче посісти місце в центрі світу й домінувати в новому світовому порядку.
Парад відвідали 26 іноземних лідерів, зокрема Володимир Путін, Кім Чен Ин, лідери Ірану, Білорусі та Індонезії. На параді не було більшості західних лідерів, за винятком прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.
Китай продемонстрував гіперзвукові ракети для ураження кораблів, підводні дрони AJX002 та нова міжконтинентальна балістична ракета DF-61, здатна нести ядерні боєголовки.
На думку президента США Дональда Трампа, Китай, Росія та КНДР можуть вступити у змову проти США.