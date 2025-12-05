Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що росіяни кидають на фронт практично все, що у них є, аби наздогнати військові плани Кремля. Однак бойові дії ближче до зими так чи інакше будуть втрачати темпи.

Як зміниться війна взимку?

Володимир Черняк підкреслив, що прохідність живої сили та техніки росіян суттєво знижується із погіршенням погодних умов.

Дуже часто ми спостерігаємо, коли всюдихідна техніка противника застрягає у багнюці. Все тому, що логістичних маршрутів для таких пересувати небагато,

– сказав він.

Через інтенсивність бойових дій, ті шляхи, які є, стають абсолютно непридатними. Окупантам через це не вдається вчасно відправляти на позиції бронетехніку, особовий склад чи забезпечувати військо всім необхідним. Тому, на думку офіцера, не варто очікувати на збільшення ефективності штурмових дій у зимовий період.

Але росіяни, ймовірно, для наступу шукатимуть й інші ефективні методи. Зокрема можуть використовувати піхотинців, які рухатимуться хоч і повільніше, однак із певною результативністю.

Яка ситуація на фронті?