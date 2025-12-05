Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что россияне бросают на фронт практически все, что у них есть, чтобы догнать военные планы Кремля. Однако боевые действия ближе к зиме так или иначе будут терять темпы.

Смотрите также Бои за Покровск: эксперты раскрыли, какие районы захватили россияне и что будет дальше

Как изменится война зимой?

Владимир Черняк подчеркнул, что проходимость живой силы и техники россиян существенно снижается с ухудшением погодных условий.

Очень часто мы наблюдаем, когда вездеходная техника противника застревает в грязи. Все потому, что логистических маршрутов для таких передвигать немного,

– сказал он.

Из-за интенсивности боевых действий, те пути, которые есть, становятся абсолютно непригодными. Оккупантам из-за этого не удается вовремя отправлять на позиции бронетехнику, личный состав или обеспечивать войско всем необходимым. Поэтому, по мнению офицера, не стоит ожидать увеличения эффективности штурмовых действий в зимний период.

Важно! В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается сбор на радиоэлектронную борьбу, которая будет помогать нашим защитникам, в частности пехотные, на поле боя для обеспечения логистики и обороне от вражеских дронов. Призываем присоединиться по ссылке.

Но россияне, вероятно, для наступления будут искать и другие эффективные методы. В частности могут использовать пехотинцев, которые будут двигаться хоть и медленнее, однако с определенной результативностью.

Какова ситуация на фронте?