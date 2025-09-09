Фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу зазначив, що блокування російського флоту та вторинні санкції можуть змусити Москву піти на перемовини. Він наголосив, що такі кроки також послабили б союз Кремля з Пекіном.

Який важіль може застосувати Вашингтон?

Юрій Богданов пояснив, що США можуть серйозно вдарити по економіці Кремля, якщо заблокують російський морський нафтовий експорт. Він зауважив, що понад три чверті нафти Росія вивозить саме через Балтійське та Чорне моря.

Росія не може вивести всю свою нафту через Далекий Схід, там просто немає такої логістики. Вона все ще три чверті експорту здійснює через Балтійське і Чорне море, передусім через Балтійське,

– пояснив Богданов.

Він наголосив, що втрата нафтової ренти зробить Москву вразливішою й може підштовхнути її до переговорів на менш вигідних умовах.

Санкції як інструмент тиску

Богданов пояснив, що поряд із блокуванням флоту США мають застосовувати вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження. Він підкреслив, що це вимагатиме не швидких рішень, а системної політики.

Йому треба блокувати російську торгівлю, вводити вторинні санкції та посилювати тиск на країни, які допомагають Москві обходити режим. Всі ці інструменти є, але вони не вписуються в трампівську парадигму простих рішень. Це потребує системної політики та серйозної роботи,

– наголосив Богданов.

На його думку, лише такі кроки дозволять Вашингтону посилити позиції у переговорах і змусити Кремль рахуватися з умовами Заходу.

Зброя для України як фактор тиску

Експерт наголосив, що ключову роль у послабленні Росії відіграє військова допомога Україні. Якщо Збройні Сили зможуть швидше знищувати російську логістичну інфраструктуру, це суттєво змінить баланс на переговорах.

Якщо Україна матиме достатньо зброї, щоби знищувати російську логістичну інфраструктуру швидше й ефективніше, то перемовні умови будуть трохи іншими,

– зазначив Богданов.

Він додав, що вразливість Москви на полі бою автоматично зменшує її вплив у відносинах з Китаєм і робить Росію більш поступливою перед Заходом.

Що відбувається у відносинах Китаю, Росії та США?