Обозреватель FT Гидеон Рахман предостерегает, что попытки убедить Трампа поддерживать Украину долгосрочно могут не заручиться успехом. Об этом стало известно из материала Financial Times, передает 24 Канал.

К теме Зеленский объяснил журналистке из США, почему Донбасс так важен для Украины почему Донбасс так важен для Украины

Приносят ли усилия Трампа результат в урегулировании войны?

После очередного масштабного российского авиаудара по Украине 7 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о готовности усилить санкции против России.

В FT подчеркивают, что такое решение стало результатом двухчасового разговора с европейскими лидерами, в частности Эмманюэлем Макроном, Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским.

Европейцы убеждают администрацию Трампа усилить вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов и увеличить военную помощь Украине.

В свою очередь Трамп критикует ЕС за импорт энергоносителей из России (20% от довоенного уровня, преимущественно через Венгрию и Словакию) и бездействие в отношении Китая, крупнейшего покупателя российской энергии.



Встреча "Коалиции желающих" в Париже / Фото Офиса президента Украины

По мнению Гидеона Рахмана, компромисса можно достичь совместными решительными действиями. Европа должна сократить закупки у России, а США должны продолжать давление на Будапешт и Братиславу.

Российская экономика зависит от энергоэкспорта, поэтому санкции могут вызвать экономический коллапс Кремля. Однако пока враг продолжает наращивать интенсивность воздушных атак на украинские города.

Эксперт FT сообщает, что в Париже "Коалиция желающих" обсудила послевоенную поддержку Украины, в частности иностранный военный контингент на украинских землях для поддержания мира.

Однако Германия, Италия и Польша против отправки войск, а другие хотят поддержки США и прекращения огня, на которое Россия не соглашается.

Очевидная опасность для европейцев заключается в том, что они настолько погружены в тонкости дипломатии, а также в тонкое искусство "шепота Трампу", что упускают из виду общую картину,

– заметил журналист.

Поскольку переговоры о перемирии маловероятны, рассматривается "воздушный щит" для Украины с усилением ПВО с участием США и европейских авианосцев.

Но Европа не доверяет обещаниям Трампа, надеясь на поддержку Конгресса, в частности сенатора Линдси Грэма.

Рахман подчеркивает, что Трамп неоднократно подчеркивал приоритет интересов США, а его администрация планирует сосредоточиться других мировых дилеммах, смещая фокус с Украины.

Как международные партнеры действуют в этой ситуации?