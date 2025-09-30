Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання Astra.
Які наслідки атаки паливного складу у Тверській області?
За даними журналістів, у понеділок, 29 вересня, безпілотник впав на територію Федеральної державної казенної установи "Локомотив" у місті Бологе у Тверській області. Як повідомили джерела Astra в МНС Росії, дрон звалився на місткість з авіапальним, проте не пошкодив її герметичність.
Після удару територію оточили, а співробітники МНС взялися за охолодження паливних резервуарів. Обійшлося без постраждалих.
Про атаку на Тверську область 29 вересня міністерство оборони Росії у своєму щоденному зведенні не повідомляло.
До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповідав в етері 24 Каналу, що атаки по НПЗ уже створюють проблеми для ворога. Так, у деяких регіонах Росії вже буквально "зникає" бензин.
Де ще були вибухи у Росії останнім часом?
Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові вночі 29 вересня успішно вдарили по заводу "Електродеталь" у Брянській області, спричинивши вибухи та пожежу. У ВМС уточнили, що по цьому ворожому військовому підприємству влучили ракетами "Нептун".
Увечері 28 вересня гучно було й у російському Бєлгороді. Там невідомі дрони атакували місцеву ТЕЦ, внаслідок чого у місті зникло світло та вода, а подекуди стався блекаут.
Також джерела 24 Каналу повідомляли, що далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії в ніч на 27 вересня. Після цього станція тимчасово припинила роботу, а транспортування нафти наразі зупинено.