Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання Astra.

Які наслідки атаки паливного складу у Тверській області?

За даними журналістів, у понеділок, 29 вересня, безпілотник впав на територію Федеральної державної казенної установи "Локомотив" у місті Бологе у Тверській області. Як повідомили джерела Astra в МНС Росії, дрон звалився на місткість з авіапальним, проте не пошкодив її герметичність.

Після удару територію оточили, а співробітники МНС взялися за охолодження паливних резервуарів. Обійшлося без постраждалих.

Про атаку на Тверську область 29 вересня міністерство оборони Росії у своєму щоденному зведенні не повідомляло.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповідав в етері 24 Каналу, що атаки по НПЗ уже створюють проблеми для ворога. Так, у деяких регіонах Росії вже буквально "зникає" бензин.

Де ще були вибухи у Росії останнім часом?