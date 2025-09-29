Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, це демонструє, що Україна має інструменти стримування. Ще у 2022 та 2023 роках наша держава мала значно скромніший арсенал засобів для ударів по Росії.

До теми Українська зброя відтепер дістане до будь-яких військових об'єктів у Росії, – МЗС

В чому сенс атаки по Бєлгороду?

Як наголосив Мусієнко, Україна здатна відповідати на російські атаки по енергетиці. Удар по Бєлгороду виявився дійсно масштабним за наслідками.

Минулого тижня росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Чернігівщині. Тоді багато людей залишилися без електроенергії. Зараз ми показуємо – отримуйте таке ж саме в Бєлгороді. Спробуйте, як це,

– зазначив Мусієнко.

Такі удари у відповідь також можуть стати елементом стримування від атак по енергетиці. Коли противник розуміє, що йому також прилетить, то може перестати завдавати таких ударів.

Переносити війну на територію ворога – надзвичайно важливий момент. Я думаю, що зайвий раз не варто нагадувати про це. Крім практичних наслідків, це також несе за собою інформаційно-психологічне навантаження та створює тиск на керівництво ворога,

– підкреслив Мусієнко.

Удари по Бєлгородській області: коротко