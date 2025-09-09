Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Які наслідки атаки на Бєлгородщину?

За словами Гладкова, пожежа виникла на нафтобазі у селищі Прохорівка. Лише зранку губернатор повідомив, що вона повністю ліквідована. Постраждалих, нібито, немає.

Внаслідок атаки є пошкодження резервуарів. Для боротьби з вогнем, окрім техніки МНС, залучалися пожежні потяги,
– зауважує він.

За данними Міноборони Росії, З 23:00 8 вересня до 7:00 9 вересня російська ППО збила 31 українських дрон. З них 7 знищили над Бєлгородською областю. Окрім цього:

  • 15 БпЛА – над акваторією Чорного моря,
  • 3 БпЛА – над територією Курської області,
  • 2 БпЛА – над територією Республіки Крим,
  • 2 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
  • 1 БпЛА – над територією Тамбовської області,
  • 1 БпЛА – над територією Воронезької області.

Що відомо про атаки на окупантів?

  • Цієї ночі в Адлерському районі Сочі стався потужний вибух, ймовірно, через атаку безпілотників. Було завдано удару по інфраструктурі. Росіяни заявили, що на місці загинув чоловік. Внаслідок атаки також призупиняв роботу аеропорт "Сочі".

  • Гучно було і на окупованих територіях. В Донецьку могли атакувати колишній завод "Топаз" крилатими ракетами. Окупанти неодноразово використовували її як базу для військової техніки та особового складу.

  • За день до цього щонайменше чотири вибухи пролунали в Желєзнодорожньому районі міста Пенза. Внаслідок атаки Сил оборони було виведено з ладу дві труби магістрального газогону.

  • Крім того, під ударом була і нафтоперекачувальна станція "Транснєфті" у Володимирській області.