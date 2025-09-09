Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Які наслідки атаки на Бєлгородщину?

За словами Гладкова, пожежа виникла на нафтобазі у селищі Прохорівка. Лише зранку губернатор повідомив, що вона повністю ліквідована. Постраждалих, нібито, немає.

Внаслідок атаки є пошкодження резервуарів. Для боротьби з вогнем, окрім техніки МНС, залучалися пожежні потяги,

– зауважує він.

За данними Міноборони Росії, З 23:00 8 вересня до 7:00 9 вересня російська ППО збила 31 українських дрон. З них 7 знищили над Бєлгородською областю. Окрім цього:

15 БпЛА – над акваторією Чорного моря,

3 БпЛА – над територією Курської області,

2 БпЛА – над територією Республіки Крим,

2 БпЛА – над територією Краснодарського краю,

1 БпЛА – над територією Тамбовської області,

1 БпЛА – над територією Воронезької області.

Що відомо про атаки на окупантів?