Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Дивіться також У Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині
Які наслідки атаки на Бєлгородщину?
За словами Гладкова, пожежа виникла на нафтобазі у селищі Прохорівка. Лише зранку губернатор повідомив, що вона повністю ліквідована. Постраждалих, нібито, немає.
Внаслідок атаки є пошкодження резервуарів. Для боротьби з вогнем, окрім техніки МНС, залучалися пожежні потяги,
– зауважує він.
За данними Міноборони Росії, З 23:00 8 вересня до 7:00 9 вересня російська ППО збила 31 українських дрон. З них 7 знищили над Бєлгородською областю. Окрім цього:
- 15 БпЛА – над акваторією Чорного моря,
- 3 БпЛА – над територією Курської області,
- 2 БпЛА – над територією Республіки Крим,
- 2 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
- 1 БпЛА – над територією Тамбовської області,
- 1 БпЛА – над територією Воронезької області.
Що відомо про атаки на окупантів?
Цієї ночі в Адлерському районі Сочі стався потужний вибух, ймовірно, через атаку безпілотників. Було завдано удару по інфраструктурі. Росіяни заявили, що на місці загинув чоловік. Внаслідок атаки також призупиняв роботу аеропорт "Сочі".
Гучно було і на окупованих територіях. В Донецьку могли атакувати колишній завод "Топаз" крилатими ракетами. Окупанти неодноразово використовували її як базу для військової техніки та особового складу.
За день до цього щонайменше чотири вибухи пролунали в Желєзнодорожньому районі міста Пенза. Внаслідок атаки Сил оборони було виведено з ладу дві труби магістрального газогону.
Крім того, під ударом була і нафтоперекачувальна станція "Транснєфті" у Володимирській області.