Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, это демонстрирует, что Украина имеет инструменты сдерживания. Еще в 2022 и 2023 годах наше государство имело значительно более скромный арсенал средств для ударов по России.

К теме Украинское оружие отныне достанет до любых военных объектов в России, – МИД

В чем смысл атаки по Белгороду?

Как отметил Мусиенко, Украина способна отвечать на российские атаки по энергетике. Удар по Белгороду оказался действительно масштабным по последствиям.

На прошлой неделе россияне ударили по объектам энергетики на Черниговщине. Тогда многие люди остались без электроэнергии. Сейчас мы показываем – получайте такое же самое в Белгороде. Попробуйте, как это,

– отметил Мусиенко.

Такие ответные удары также могут стать элементом сдерживания от атак по энергетике. Когда противник понимает, что ему также прилетит, то может перестать наносить такие удары.

Переносить войну на территорию врага – чрезвычайно важный момент. Я думаю, что лишний раз не стоит напоминать об этом. Кроме практических последствий, это также несет за собой информационно-психологическую нагрузку и создает давление на руководство врага,

– подчеркнул Мусиенко.

Удары по Белгородской области: коротко