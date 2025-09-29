Украинское оружие уже может долететь далеко вглубь российской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу в кулуарах Варшавского форума по безопасности, который цитирует Укринформ.

Смотрите также Трамп разрешил Украине бить по России дальнобойным оружием, – Келлог

Что сказал Сибига о дальнобойных ударах по России?

Сибига отметил, что Россия должна осознавать, что с сегодняшнего дня на ее территории не будет ни одного безопасного места. Ведь украинское оружие достанет до любых ее военных объектов.

Россия должна четко осознавать, что сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия,

– отмечал глава МИД.

Он добавил, что Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты, о котором говорится в 51 статье устава ООН.

Удары по России: последние новости

Президент Зеленский сообщил о хороших результатах украинской дальнобойности. Продолжается подготовка технологической ставки, которую посвятят этому вопросу, а именно производству дронов разных типов и ракет.

29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по заводу "Электродеталь" в Брянской области, который производит продукцию для военных. Там вспыхнул пожар. Оказывается, что Силы обороны ударили по этому объекту четырьмя ракетами, которые преодолели более 240 километров.