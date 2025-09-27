Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Чувашской Республики Олега Николаева.
Что известно об ударе по нефтеперекачивающей станции в Чувашии?
Глава Чувашской Республики жаловался, что ночью 27 сентября на территории региона была зафиксирована "попытка применения беспилотных летательных аппаратов". В то же время он заявил о том, что была поражена нефтеперекачивающая станция.
Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа,
– говорится в сообщении.
По его словам, якобы нанесен "незначительный ущерб". При этом работу этого объекта приостановили.
"Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", – поспешил добавить Николаев.
Телеграм-каналы уточнили, что в Чувашии БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию Тиньговатово-2.
Интересно! Это уже не первые жалобы на дроны в этом регионе. Так, 9 марта этого года БПЛА впервые с начала российско-украинской войны атаковали Чувашию. Тогда прилетело на территорию нефтебазы в Чебоксарах. Был поражен комбинат "Буревестник".
Где в России раздавались взрывы ночью 27 сентября?
Ночью в субботу 27 сентября в России жаловались на атаку дронов не в одном регионе. В частности, жаловались на БПЛА в Волгограде. Было слышно 5 – 7 взрывов в окрестностях города.
На массированную атаку жаловались и в Ростовской области. Уже утром в минобороны России заявили, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 55 дронов, в частности, еще над территорией Брянской, Астраханской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.