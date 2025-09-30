Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание Astra.

К теме Белгородщина без света и воды: военный объяснил цель таких ударов

Какие последствия атаки топливного склада в Тверской области?

По данным журналистов, в понедельник, 29 сентября, беспилотник упал на территорию Федерального государственного казенного учреждения "Локомотив" в городе Бологое в Тверской области. Как сообщили источники Astra в МЧС России, дрон рухнул на емкость с авиатопливом, однако не повредил ее герметичность.

После удара территорию оцепили, а сотрудники МЧС взялись за охлаждение топливных резервуаров. Обошлось без пострадавших.

Об атаке на Тверскую область 29 сентября министерство обороны России в своей ежедневной сводке не сообщало.

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказывал в эфире 24 Канала, что атаки по НПЗ уже создают проблемы для врага. Так, в некоторых регионах России уже буквально "исчезает" бензин.

Где еще были взрывы в России в последнее время?