Західні країни, що мають далекобійну зброю, могли б допомоги Україні, передавши їй ці засоби та дозволивши бити ними вглиб Росії. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, які саме засоби дозволили Україні завдавати ефективних ударів по російських об'єктах.

Які засоби дозволять Україні позбавити Росію можливості воювати?

Яковенко наголосив, що російські нафтопереробні заводи, по яких регулярно завдають ударів українські дрони, це законні об'єкти для атак, адже нафтова галузь – це один з головних ресурсів Володимира Путіна, який дозволяє йому продовжувати війну.

Завдяки ударам українських дронів відбувається знищення НПЗ, які в деяких випадках не підлягають відновленню. А в деяких – потребують великих коштів на відновлення. Озвучувались цифри щодо 20% зниження потенціалу нафтопереробки в Росії після атак по НПЗ, тому, на думку журналіста, це серйозні удари.

Саме у цьому напрямку і є світло у кінці тунелю і завершення війни. Україна не може перемогти у цій війні традиційним способом, коли, умовно кажучи, у Москві Путін підпише акт про повну та беззастережну капітуляцію. Україна не збирається своїми танковими колонами доходити до Москви. Проте можна створити ситуацію, коли Путіну не буде чим воювати та заправляти літаки, танки, автівки,

– наголосив він.

Тоді війна припиниться, за його словами, через те, що буде підірваний воєнний потенціал Росії. Цього можна досягти різними способами. Україна проводила знамениту операцію "Павутина" з ліквідації російських бомбардувальників, здійснювала удари морськими дронами по Чорноморському флоту Росії, атакувала російські НПЗ. Все це у комплексі підриває військово-економічні основи Росії.

До слова. Як зазначив військовий експерт Михайло Самусь, ракети Tomahawk є корабельною системою озброєння. Проте вона доволі мобільна і ці ракети можна запускати з інших платформ.

Однак для того, щоб підсилити ці ді, Україні потрібна далекобійна зброя. Саме тому і з'явилися розмови про можливість надання Києву американських ракет Tomahawk.

Наприклад, 1000 ракет Tomahawk може, дійсно, змінити хід війни. Зрозуміло, що тут потрібна політична воля, щоб їх надати Україні. Також будуть необхідні сухопутні пускові установки для них. Саме тому зараз так гостро стоїть питання щодо ракет Tomahawk,

– наголосив Ігор Яковенко.

Водночас навіть без Tomahawk, як зазначив журналіст, Україна має ресурси для завдання таких ударів – це ракети "Довгий Нептун", "Фламінго", важкі дрони. Ця зброя дійсно може вплинути на подальший розвиток подій у цій війні.

