Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що ракети можна запускати з інших платформ. Для цього не потрібні виключно американські фрегати.

Як можна запускати Tomahawk?

Протиракетна система Aegis має ті самі контейнери й досить схожі системи управління, як система Тайфун. Звісно, електроніка інша, але підходи подібні, адже мовиться про корабельний механізм, який стоїть у Польщі та Румунії у вигляді системи Aegis. Там, наприклад, у контейнери замість Tomahawk завантажують інші ракети.

Я думаю, можна буде знайти кілька корабельних комплексів і перетворити їх на наземні. Вони будуть стаціонарними, а не мобільними. Адже мобільні з назвою "Тайфун" тільки почали виготовляти,

– казав Михайло Самусь.

Наразі складно сказати, скільки таких систем можна виконати за місяць чи рік. Ймовірно, поки ми говоримо про одиничне виробництво.

Також варто розуміти, що Tomahawk не є чарівною зброєю. Упродовж останніх днів росіяни атакували Україну ракетами "Калібр". Вони фактично є аналогами Tomahawk.

Зверніть увагу! Крилаті ракети Tomahawk мають дальність до 1500 миль, вага боєголовки становить 450 кілограмів. Ракета могла б уразити об'єкти у Москві. Це зброю Україна намагалася отримати ще за президентства Джозефа Байдена.

"Звісно, ракети Tomahawk потужні, далекобійні. Але українська ракета "Фламінго" навіть перевищує заявлені характеристики американської зброї", – додав Михайло Самусь.

На Заході полюбляють обговорювати передачу Tomahawk Україні, але поки не схоже, що розмови все-таки найближчим часом перейдуть у реальні площину.

Що відомо про передачу Tomahawk?