Віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що український лідер справді просив за Tomahawk, але остаточне рішення щодо надання цих ракет Києву ухвалюватиме особисто Трамп, передає 24 Канал.

Як у Путіна відреагували на можливість появи Tomahawk в Україні?

Те ж саме заявив і спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Генерал окремо додав, що президент США дозволив Києву завдати ударів вглиб Росії.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам наголосив, що у Кремлі чули заяви американців. Наразі їх детально і серйозно аналізують. Окупантів турбують відповіді на кілька питань:

Хто може запускати Tomahawk, якщо вони все-таки опиняться в Україні? Це можуть їх запускати тільки українці або це мають робити американські військові?

Хто визначає координати цілей для цих ракет: українці чи американці?

На запитання, якою може бути відповідь Москви у разі постачання Україні Tomahawk, Пєсков не відповів прямо. Він зауважив, що спершу потрібно визначити потенційні загрози, а потім формувати відповідь.

Окремо посіпака Кремля додав, що немає жодних ракет, які б змогли змінити динаміку на фронті на користь України.

Останні новини про ймовірне надання Україні "Томагавків"