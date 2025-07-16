Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Вадима Скібіцького для The Guardian.

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Звідки запускають "Томагавки" і чому Україна не може цього зробити?

За словами Скібіцького, Україні було би важко розгорнути ракети Tomahawk.

Ними непросто користуватися. Основними пусковими установками є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає жодних стратегічних бомбардувальників,

– пояснив розвідник.

Зараз наша держава працює щодо скасування обмежень, накладених адміністрацією Байдена на використання ракет ATACMS. Україна хоче використовувати їх на території Росії на повній дальності. Зараз "атакамсами" можна бити хіба по окупованих територіях.

"За словами Скібіцького, Кремль вже перемістив свої стратегічні військові бази на понад 500 кілометрів від кордону з Україною. Київ зміг вдарити по них лише за допомогою безпілотних дронів-камікадзе, які можуть нести 50 кілограмів вибухівки. ATACMS, навпаки, мають 500-кілограмове навантаження і можуть спричинити більші руйнування", – ідеться в статті.

Представник ГУР говорив про можливості "кінетичного" ураження військових цілей углибині Росії.

"Для нас дуже важливо отримати дозвіл від США на використання ракет дальнього радіуса дії. Ми хочемо знищувати і руйнувати відповідно до процедури НАТО", – сказав Скібіцький.

Цікаво, що Трамп запитував Зеленського, чому той не б'є по Москві. Та коли почув у відповідь, що Україна не має такої зброї, наступного ж дня попередив, що Києву не варто націлюватися по російській столиці. А далекобійних ракет США не дадуть.