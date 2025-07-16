Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Вадима Скибицкого для The Guardian.

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Откуда запускают "Томагавки" и почему Украина не может этого сделать?

По словам Скибицкого, Украине было бы трудно развернуть ракеты Tomahawk.

Ими непросто пользоваться. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет никаких стратегических бомбардировщиков,

– пояснил разведчик.

Сейчас наше государство работает по отмене ограничений, наложенных администрацией Байдена на использование ракет ATACMS. Украина хочет использовать их на территории России на полной дальности. Сейчас "атакамсами" можно бить разве что по оккупированным территориям.

"По словам Скибицкого, Кремль уже переместил свои стратегические военные базы на более 500 километров от границы с Украиной. Киев смог ударить по ним только с помощью беспилотных дронов-камикадзе, которые могут нести 50 килограммов взрывчатки. ATACMS же имеют 500-килограммовую нагрузку и могут вызвать большие разрушения", – говорится в статье.

Представитель ГУР говорил о возможности "кинетического" поражения военных целей в глубине России.

"Для нас очень важно получить разрешение от США на использование ракет дальнего радиуса действия. Мы хотим уничтожать и разрушать в соответствии с процедурой НАТО", – сказал Скибицкий.

Интересно, что Трамп спрашивал Зеленского, почему тот не бьет по Москве. Но когда услышал в ответ, что Украина не имеет такого оружия, на следующий же день предупредил, что Киеву не стоит нацеливаться по российской столице. А дальнобойных ракет США не дадут.