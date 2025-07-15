Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кейтлан Коллинз.

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Что сказал Трамп о дальнобойных ракетах для Украины?

Лидер выступил с заявлениями для СМИ 15 июля.

Президент Трамп заявил журналистам, что США не планируют предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия,

– написала Кейтлан Коллинз из CNN.

К тому же Трамп указал, что Зеленскому не стоит целиться по Москве. Так он ответил на вопрос, следует ли Силам обороны выбрать цель для ракет Москву или бить еще глубже в тыл.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Трампа и Зеленского якобы речь шла о призыве со стороны США к ударам вглубь России. По крайней мере, об этом написали СМИ.

В Белом доме впоследствии опровергли эти данные.

Также журналисты писали о том, что Украина не имеет такого оружия, чтобы ударить по Москве. Именно так, согласно их информации, ответил Зеленский на вопрос Трампа, почему ВСУ не бьют по Москве.