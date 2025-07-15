Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кейтлан Коллінз.

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Що сказав Трамп про далекобійні ракети для України?

Лідер виступив із заявами для ЗМІ 15 липня.

Президент Трамп заявив журналістам, що США не планують надавати Україні ракети дальнього радіуса дії,

– написала Кейтлан Коллінз із CNN.

До того ж Трамп указав, що Зеленському не варто цілитися по Москві. Так він відповів на питання, чи слід Силам оборони обрати за ціль для ракет Москву, чи бити ще глибше в тил.

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Трампа і Зеленського нібито йшлося про заклик з боку США до ударів вглиб Росії. Принаймні, про це написали ЗМІ.

У Білому домі згодом спростували ці дані.

Також журналісти писали про те, що Україна не має такої зброї, щоб ударити по Москві. Саме так, згідно з їхньою інформацією, відповів Зеленський на запитання Трампа, чому ЗСУ не б'ють по Москві.