Водночас Джей Ді Венс наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиме американський президент Дональд Трамп, з огляду на інтереси США. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чому в Сполучених Штатах заговорили про "Томагавки" та як ці ракети можуть вплинути на хід війни.

Яка мета заяв США про "Томагавки" для України?

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що активізація розмов про можливу передачу Україні ракет Tomahawk насамперед є інформаційним тролінгом Кремля, а також це підняття ставок.

Невипадково й те, що в риториці високопосадовців США з'явилися саме ці ракети. Тому що вони є однією з візитівок американської армії. Загалом у Сполучених Штатів є кілька видів озброєння, з якими асоціюється американське військо – ракети Tomahawk, винищувачі F-16, вертольоти Apache та Comanche, танки Abrams.

Коли Ді Венс від імені Трампа починає говорити про "Томагавки", очевидно, що це, з одного боку, певною мірою підкол Росії, а з іншого – це підняття ставок,

– вважає Рейтерович.

Тобто, зазначив політолог, Трамп так дає зрозуміти Кремлю: не захочете сідати за стіл перемовин – ми дамо Україні таку зброю.

Однак він не виключає того, що заяви про ракети Tomahawk робляться з метою, щоб передати Києву ті ж ATACMS. І Трамп потім скаже, що міг би бути жорсткішим із Росією, але, оскільки він добра людина, то надав Україні тільки ракети ATACMS.

Чи зможе Україна запускати "Томагавки"?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що Tomahawk – це крилата ракета так званого морського пуску. Базові пускові установки Mk41 являють собою 64 шахти, куди завантажуються ракети Tomahawk або ракети-перехоплювачі SM-3. Й розміщені вони на кораблях.

Полковник запасу зауважив, що такі установки знімають із кораблів, "бетонують" на землі, після чого вони виконують основне протиракетне завдання для системи Aegis.

Однак, за його словами, останні кілька років американці почали виробляти так звану мобільну пускову установку Typhon на автомобільному шасі. Грубо кажучи, вони зняли одну шахту для одного Tomahawk та "посадили" її на колеса, а чотири такі пускові установки об'єднані в батарею.

Чотири ракети Tomahawk у такий спосіб можуть нам передати, єдине – за ними вишикувалася черга у світі, тому що всі хочуть собі такі пускові,

– наголосив Світан.

Тобто, резюмував він, хоч це й дуже складно, але теоретично Україні можуть передати "Томагавки" і проблем із запуском не виникне. Наразі ж розмови про ці ракети використовуються, щоб інформаційно натиснути на Путіна.

Чи можуть "Томагавки" змінити хід війни?

На думку журналіста Ігоря Яковенка, не дарма зараз посилилися розмови про ракети Tomahawk. Адже, наприклад, тисяча "Томагавків" може насправді вплинути на хід війни.

Звісно ж, зауважив він, на це потрібна політична воля та велика кількість сухопутних пускових установок для ракет Tomahawk. Тому нині дуже гостро постає питання щодо постачання Україні далекобійних ракет.

Це дійсно інструмент, який у перспективі може змінити хід війни,

– заявив Яковенко.

Водночас журналіст додав, що й без ракет Tomahawk Україна зараз має власні ресурси. Йдеться насамперед про далекобійні "Нептуни" та ракети "Фламінго".

Що відомо про "Томагавки" для України?