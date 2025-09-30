В то же время Джей Ди Вэнс отметил, что окончательное решение будет принимать американский президент Дональд Трамп, учитывая интересы США. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, почему в Соединенных Штатах заговорили о "Томагавках" и как эти ракеты могут повлиять на ход войны.

Обратите внимание Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Какова цель заявлений США о "Томагавках" для Украины?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что активизация разговоров о возможной передаче Украине ракет Tomahawk прежде всего является информационным троллингом Кремля, а также это поднятие ставок.

Не случайно и то, что в риторике высокопоставленных чиновников США появились именно эти ракеты. Потому что они являются одной из визитных карточек американской армии. В целом у Соединенных Штатов есть несколько видов вооружения, с которыми ассоциируется американское войско – ракеты Tomahawk, истребители F-16, вертолеты Apache и Comanche, танки Abrams.

Когда Ди Вэнс от имени Трампа начинает говорить о "Томагавках", очевидно, что это, с одной стороны, в определенной степени подкол России, а с другой – это поднятие ставок,

– считает Рейтерович.

То есть, отметил политолог, Трамп таким образом дает понять Кремлю: не захотите садиться за стол переговоров – мы дадим Украине такое оружие.

Однако он не исключает того, что заявления о ракетах Tomahawk делаются с целью, чтобы передать Киеву те же ATACMS. И Трамп потом скажет, что мог бы быть жестче с Россией, но, поскольку он хороший человек, то предоставил Украине только ракеты ATACMS.

Почему в США заговорили о "Томагавках": смотрите видео

Сможет ли Украина запускать "Томагавки"?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что Tomahawk – это крылатая ракета так называемого морского пуска. Базовые пусковые установки Mk41 представляют собой 64 шахты, куда загружаются ракеты Tomahawk либо ракеты-перехватчики SM-3. И размещены они на кораблях.

Полковник запаса заметил, что такие установки снимают с кораблей, "бетонируют" на земле, после чего они выполняют основную противоракетную задачу для системы Aegis.

Однако, по его словам, последние несколько лет американцы начали производить так называемую мобильную пусковую установку Typhon на автомобильном шасси. Грубо говоря, они сняли одну шахту для одного Tomahawk и "посадили" ее на колеса, а четыре такие пусковые установки объединены в батарею.

Четыре ракеты Tomahawk таким образом могут нам передать, единственное – за ними выстроилась очередь в мире, потому что все хотят себе такие пусковые,

– подчеркнул Свитан.

То есть, резюмировал он, хоть это и очень сложно, но теоретически Украине могут передать "Томагавки" и проблем с запуском не возникнет. Сейчас же разговоры об этих ракетах используются, чтобы информационно надавить на Путина.

Свитан объяснил, как запускают ракеты Tomahawk: смотрите видео

Могут ли "Томагавки" изменить ход войны?

По мнению журналиста Игоря Яковенко, не зря сейчас усилились разговоры о ракетах Tomahawk. Ведь, например, тысяча "Томагавков" может на самом деле повлиять на ход войны.

Конечно же, заметил он, на это нужна политическая воля и большое количество сухопутных пусковых установок для ракет Tomahawk. Поэтому сейчас очень остро стоит вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет.

Это действительно инструмент, который в перспективе может изменить ход войны,

– заявил Яковенко.

В то же время журналист добавил, что и без ракет Tomahawk Украина сейчас имеет собственные ресурсы. Речь идет прежде всего о дальнобойных "Нептунах" и ракетах "Фламинго".

Могут ли "Томагавки" изменить ход войны: смотрите видео

Что известно о "Томагавках" для Украины?