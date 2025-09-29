Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC.
Что в Минобороны говорят о Tomahawk?
Иван Гаврилюк отметил, что Украина пока почти полностью зависит от партнеров по зенитно-ракетным системам ПВО. Именно эти виды вооружений имеют приоритет в запросах Киева.
Кроме этого, запросом Украины являются дальнобойные ракеты Tomahawk.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента сейчас изучает этот вопрос и "однозначно рассматривает различные запросы от европейцев".
Это вопрос, по которому президент примет окончательное решение. Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о "Томагавках",
– сказал Вэнс.
В свою очередь, заместитель министра обороны Украины отметил, что удары вглубь территории России ракетами могут не только ослабить ее военную промышленность, но и заставить Москву сесть за стол переговоров, поскольку стоимость продолжения войны для нее будет неуклонно расти.
Последние новости об оружии для Украины: что известно?
Кроме этого, в Минобороны анонсировали получение самолетов F-16, французских Mirage и шведских Gripen, но сроки и количество не уточнены. С лета 2025 года Украина получает вооружение через европейскую программу приоритетных потребностей PURL, по которой Европа покупает оружие в США для передачи Украине.
29 сентября Зеленский провел технологическую Ставку с обсуждением дальнобойных возможностей Украины и потребностей оборонных сил в дронах и ракетах.
Ранее президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Соответствующее решение также поддерживают представители действующей администрации.