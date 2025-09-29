Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC.

Что в Минобороны говорят о Tomahawk?

Иван Гаврилюк отметил, что Украина пока почти полностью зависит от партнеров по зенитно-ракетным системам ПВО. Именно эти виды вооружений имеют приоритет в запросах Киева.

Кроме этого, запросом Украины являются дальнобойные ракеты Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента сейчас изучает этот вопрос и "однозначно рассматривает различные запросы от европейцев".

Это вопрос, по которому президент примет окончательное решение. Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о "Томагавках",

– сказал Вэнс.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины отметил, что удары вглубь территории России ракетами могут не только ослабить ее военную промышленность, но и заставить Москву сесть за стол переговоров, поскольку стоимость продолжения войны для нее будет неуклонно расти.

