Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC.
Что известно о новых поставках?
Генерал Гаврилюк рассказал, что Украина ожидает дополнительные поставки самолетов F-16, французских Mirage-2000 и шведских Gripen. Последние наше государство может получить впервые.
Когда это произойдет и о каком количестве идет речь, заместитель министра обороны не уточнил.
Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать,
– сказал Гаврилюк.
Справочно. Ssab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его цена колеблется от 30 до 60 миллионов долларов. Gripen – не такой уникальный истребитель, как F-16, но он дешевле и меньше его по размерам.
Гаврилюк также рассказал, что с лета 2025 вооружение из США поступает в Украину через программу приоритетных потребностей PURL. Она предусматривает, что Европа покупает оружие у Штатов и передает его Украине.
Некоторые европейские страны и Канада уже согласились помочь на 2 миллиарда долларов. По этому механизму Украина уже даже получила первые поставки.
"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени. Чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется", – одновременно добавил генерал.
Украина и США могут подписать мегасоглашение
Украина ведет переговоры о мегасделке с США на 90 миллиардов долларов для закупки вооружений. Вероятно, так можно будет также получить дальнобойное оружие.
Впрочем, в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что 90 миллиардов – это программа максимум. Это не означает, что Украина получит столько по факту.
Также ведутся разговоры о большой дроновой сделке. Утверждается, что Украина не против продавать США часть своих боевых БпЛА, а в обмен получать американское оружие.