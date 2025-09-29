Окончательное слово остается за Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпредставитель президент США Кит Келлог в эфире Fox News, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп разрешил Украине бить по России дальнобойным оружием, – Келлог

Передадут ли Украине ракеты Tomahawk?

На прошлой неделе, по словам журналиста, президент Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

На вопрос, дадут ли США Tomahawk для Украины, Келлог ответил, что окончательное решение о передаче ракет еще не принято. Кроме того, по словам спецпредставителя, оно находится исключительно в компетенции Трампа.

Что ж, это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно просил их, что подтвердил вице-президент Венс в социальных сетях. Окончательное решение принимает президент,

– сказал Келлог.

Справка. Tomahawk – это крылатые ракеты большой дальности американского производства. Их боялись россияне еще в СССР. Тогда они были важным элементом сдерживания потенциальной агрессии России. Всего в боях использовали более 2 000 таких ракет. Они способны бить на более 1 000 километров.

Что известно о передаче Украине Tomahawk?