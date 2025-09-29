Окончательное слово остается за Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпредставитель президент США Кит Келлог в эфире Fox News, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп разрешил Украине бить по России дальнобойным оружием, – Келлог
Передадут ли Украине ракеты Tomahawk?
На прошлой неделе, по словам журналиста, президент Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
На вопрос, дадут ли США Tomahawk для Украины, Келлог ответил, что окончательное решение о передаче ракет еще не принято. Кроме того, по словам спецпредставителя, оно находится исключительно в компетенции Трампа.
Что ж, это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно просил их, что подтвердил вице-президент Венс в социальных сетях. Окончательное решение принимает президент,
– сказал Келлог.
Справка. Tomahawk – это крылатые ракеты большой дальности американского производства. Их боялись россияне еще в СССР. Тогда они были важным элементом сдерживания потенциальной агрессии России. Всего в боях использовали более 2 000 таких ракет. Они способны бить на более 1 000 километров.
Что известно о передаче Украине Tomahawk?
О запросе Украины на дальнобойные ракеты сначала сообщил вице-президент США Джей Ди Венс.
Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала сказал, что сейчас Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk. Они в основном запускаются с кораблей, однако наземные установки уже размещены в Европе.
Ранее Axios писало, что Tomahawk – единственное оружие, которое Трамп не хотел передавать НАТО для Украины. Несмотря на это, Украина несколько раз запрашивала эти дальнобойные ракеты.