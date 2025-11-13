Такое мнение в эфире 24 Канала высказал американский профессор Скотт Лукас, подчеркнув, что чем глубже будет раскол между администрацией Трампа и Кремлем, тем больше вероятность того, что ответственные люди в Вашингтоне смогут убедить лидера США оказать большую поддержку Украине в борьбе с Россией.

Смотрите также Ядерная ракета США: что такое Minuteman и как США отработали удар на фоне российских угроз

Ядерные испытания: как Россия и США соперничают?

Когда в прошлом месяце шли разговоры о том, предоставит ли администрация Трампа Украине крылатые ракеты Tomahawk для атак вглубь России, Путин этого точно не хотел и отговорил Трампа от такого шага. Но до сих пор, по словам Лукаса, есть вероятность, что американцы поставят это оружие ВСУ.

Глава Кремля стремится и в дальнейшем это откладывать. Для этого он публично заявляет, что у него есть новая ядерная ракета "Буревестник", ядерный беспилотник и суперторпеда "Посейдон".

"А потом Трамп, который до конца не понимает всех деталей, выходит и публикует в соцсетях сообщение, которое вводит в заблуждение, о том, что Россия и Китай проводят ядерные испытания и поэтому США тоже должны это сделать. На самом деле это неправда, Россия не тестировала ядерные боеголовки, как и Китай. Единственная страна, которая это сделала с 1990 года – это Северная Корея. В 2017 году она это прекратила", – объяснил Лукас.

Поскольку Трамп опубликовал такое сообщение, то Кремль решил, что должен отреагировать. Россия заговорила о "Смерче", потом там собрали заседание Совбеза, где министр обороны Белоусов заявил, что страна-агрессор готовится к возобновлению тестирования ядерного оружия.

Даже если администрация Трампа захочет возобновить испытания ядерных боеголовок на их проведение уйдет три года. Трамп, вероятно, к тому времени уже не будет занимать свою должность,

– подытожил американский профессор.

Что известно о заявленном Путиным оружии?