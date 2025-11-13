Такое мнение в эфире 24 Канала высказал американский профессор Скотт Лукас, подчеркнув, что чем глубже будет раскол между администрацией Трампа и Кремлем, тем больше вероятность того, что ответственные люди в Вашингтоне смогут убедить лидера США оказать большую поддержку Украине в борьбе с Россией.
Когда в прошлом месяце шли разговоры о том, предоставит ли администрация Трампа Украине крылатые ракеты Tomahawk для атак вглубь России, Путин этого точно не хотел и отговорил Трампа от такого шага. Но до сих пор, по словам Лукаса, есть вероятность, что американцы поставят это оружие ВСУ.
Глава Кремля стремится и в дальнейшем это откладывать. Для этого он публично заявляет, что у него есть новая ядерная ракета "Буревестник", ядерный беспилотник и суперторпеда "Посейдон".
"А потом Трамп, который до конца не понимает всех деталей, выходит и публикует в соцсетях сообщение, которое вводит в заблуждение, о том, что Россия и Китай проводят ядерные испытания и поэтому США тоже должны это сделать. На самом деле это неправда, Россия не тестировала ядерные боеголовки, как и Китай. Единственная страна, которая это сделала с 1990 года – это Северная Корея. В 2017 году она это прекратила", – объяснил Лукас.
Поскольку Трамп опубликовал такое сообщение, то Кремль решил, что должен отреагировать. Россия заговорила о "Смерче", потом там собрали заседание Совбеза, где министр обороны Белоусов заявил, что страна-агрессор готовится к возобновлению тестирования ядерного оружия.
Даже если администрация Трампа захочет возобновить испытания ядерных боеголовок на их проведение уйдет три года. Трамп, вероятно, к тому времени уже не будет занимать свою должность,
– подытожил американский профессор.
Что известно о заявленном Путиным оружии?
- 21 октября в России якобы состоялось испытание ракеты "Буревестник". Эту информацию озвучил глава российского генштаба Герасимов, озвучив, что это оружие преодолело 14 тысяч километров за 15 часов. Однако об этом оружии Путин заявлял еще в 2018 году, говоря, что это межконтинентальная крылатая ракета имеет неограниченную дальность полета и ядерную энергоустановку.
- 28 октября Путин сообщил о тестировании подводной торпеды с ядерной установкой "Посейдон". Сообщается, что этот комплекс может нести термоядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн и способность преодолевать расстояние более 10 тысяч километров.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук напомнил, что "Буревестник" и "Посейдон" – не является новым оружием, как это хочет подать сегодня Россия. Он отметил, что российские инженеры вытащили разработки 1959 года, говоря что они 2000 года. Эксперт пояснил, что из нового в этих проектах только наличие реактивного двигателя с тепловой зоной.