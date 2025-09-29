Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что ракеты запускают с морских установок, хотя в Европе уже есть и наземные. В то же время Украине лучше получить другие виды вооружения.
Может ли Украина получить Tomahawk?
Политолог отметил, что заявление Джей Ди Вэнса подтверждает новый риторический курс Трампа, который подает сигналы о необходимости Москвы интенсифицировать процессы, касающиеся мирного трека. Ведь Россия пока в этом направлении не движется. В частности, это видно в заявлении Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН, который говорил о "плохом Западе и Украине".
Для того, чтобы такая риторика США сохранялась, нужна постоянная коммуникация с Вашингтоном на разных уровнях и демонстрация конструктивности со стороны Киева.
Относительно ракет Tomahawk – сейчас у нас нет возможностей для их запуска. Однако, кроме водного базирования, есть наземные установки Mk41. Их, если не ошибаюсь, уже разместили на территории Польши. Поэтому ничего не возможного нет,
– подчеркнул он.
В то же время Чаленко добавил, что все же лучше говорить о передаче от США тех ракет, которые Украина могла бы запускать сразу, без адаптации.
Что известно о ракетах Tomahawk для Украины?
- Кроме того, что Вэнс заявил, что решение о поставках этих ракет стоит за Трампом, он также сказал, что президент будет действовать в интересах США. По его словам, этот принцип Вашингтон применит и к Tomahawk.
- Украина уже передала США все пожелания и запросы по вооружению. Владимир Зеленский сообщил, что это может касаться и дальнобойного оружия, но это вопрос достаточно чувствительный. Поэтому деталей по Tomahawk он не указал.
- Между тем издание Axios писало, что ранее эти ракеты были единственной системой вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для Украины. Сейчас мнение лидера США по этому поводу неизвестно.