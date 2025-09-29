Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що ракети запускають з морських установок, хоч в Європі вже є і наземні. Водночас Україні краще отримати інші види озброєння.

Чи може Україна отримати Україна Tomahawk?

Політолог зазначив, що заява Джей Ді Венса підтверджує новий риторичний курс Трампа, який подає сигнали про необхідність Москви інтенсифікувати процеси, які стосуються мирного треку. Адже Росія поки що у цьому напрямку не рухається. Зокрема, це видно у заяві Сергія Лаврова на полях Генасамблеї ООН, який говорив про "поганий Захід та Україну".

Для того, щоб така риторика США зберігалась, потрібна постійна комунікація з Вашингтоном на різних рівнях та демонстрація конструктивності з боку Києва.

Щодо ракет Tomahawk – зараз у нас немає можливостей для їхнього запуску. Однак, крім водного базування, є наземні установки Mk41. Їх, якщо не помиляюсь, вже розмістили на території Польщі. Тому нічого не можливого немає,

– наголосив він.

Водночас Чаленко додав, що все ж краще говорити про передачу від США тих ракет, які Україна могла б запускати одразу, без адаптації.

Що відомо про ракети Tomahawk для України?