Перед Генасамблеєю президент США разом із дружиною відвідав Велику Британію. Саме розмови із королем Чарльзом повпливали на зміну ставлення Трампа до війни в Україні. Таку думку висловив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Як Чарльз переконав Трампа "зробити ставку" на Україну?

Дипломатичні джерела припускають, що зміна позиції Трампа невипадково сталася невдовзі після його розмов із Королем. Вважається, що монарх обговорював тему України під час приватних розмов із президентом США у рамках його візиту.

Король приймав сім'ю Трампа у Віндзорському замку: вони разом пообідали, повечеряли, а також провели цілий день заходів. У промові на державному бенкеті Чарльз один раз прямо згадав Україну, причому виступ був відзначений політичним тоном.

Наші країни мають найтісніші в історії оборонні, безпекові та розвідувальні відносини. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми разом із нашими союзниками стоїмо на боці України, щоб стримати агресію та забезпечити мир,

– виголосив король, звертаючись до Трампа.

Трамп, відомий своєю прихильністю до британської культури та монархії, насолоджувався гостинністю, яку йому виявив король, і під час вечері назвав Чарльза "дуже, дуже особливим чоловіком".

Єрмак також відзначив роль радника з нацбезпеки Великої Британії Джонатана Пауелла, який напередодні державного візиту відвідав українських військових на передовій у Харківській області. Чиновник припустив, що британці поділилися своїми враженнями у розмовах з американцями.

За словами дипломатичних джерел, держсекретар США Марко Рубіо повідомив європейських партнерів, що зміну тону Трампа щодо України слід сприймати "якнайпозитивніше".

Рубіо також зазначив, що Трамп "дуже злий" на Путіна через те, що той ігнорує його спроби покласти край війні, яка триває вже три з половиною роки.

Що відомо про "дивовижне перевтілення" Трампа?