Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC.
Що відомо про нові поставки?
Генерал Гаврилюк розповів, що Україна очікує додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage-2000 та шведських Gripen. Останні наша держава може отримати вперше.
Коли це станеться та про яку кількість йдеться, заступник міністра оборони не уточнив.
Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти,
– сказав Гаврилюк.
Довідково. Ssab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його ціна коливається від 30 до 60 мільйонів доларів. Gripen – не такий унікальний винищувач, як F-16, але він дешевший та менший від нього за розмірами.
Гаврилюк також розповів, що з літа 2025 озброєння зі США надходить в Україну через програму пріоритетних потреб PURL. Вона передбачає, що Європа купує зброю у Штатів та передає її Україні.
Деякі європейські країни і Канада вже погодилися допомогти на 2 мільярди доларів. За цим механізмом Україна уже навіть отримала перші поставки.
"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", – водночас додав генерал.
Україна та США можуть підписати мегаугоду
Україна веде переговори про мегаугоду зі США на 90 мільярдів доларів для закупівлі озброєнь. Ймовірно, так можна буде також отримати далекобійну зброю.
Втім, в ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що 90 мільярдів – це програма максимум. Це не означає, що Україна отримає стільки по факту.
Також ведуться розмови щодо великої дронової угоди. Стверджується, що Україна не проти продавати США частину своїх бойових БпЛА, а в обмін отримувати американську зброю.