Зокрема, у межах цієї "мегаугоди" Україна може отримати далекобійну зброю від США. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

Позитивні тенденції у відносинах зі США

Володимир Фесенко зазначив, що це частина непростої переговорної роботи зі США. Вперше про "мегаугоду" заявив Президент України Володимир Зеленський. Сума достатньо велика. За президентства Дональда Трампа наша держава може лише купувати американське озброєння. Безкоштовної зброї вже не буде.

90 мільярдів – це програма максимум. Це не те, що ми отримуємо по факту. Як це було і раніше, за Джо Байдена, ми максимально ставимо планку. Спочатку нам кажуть "ні". Потім ми домовляємося і врешті отримуємо, хоч і менше, ніж просили. Наприклад, думаю, ми отримаємо далекобійну зброю,

– пояснив він.

Крім того, є розмови про велику дронову угоду. Тобто Україна веде переговори про те, щоб продавати американцям частину наших бойових БпЛА, а в обмін отримувати американську зброю. Можливо, це також складова цієї "мегаугоди", щоб компенсувати частину грошей.

Зараз з'явилися позитивні тенденції у відносинах зі США. Їх потрібно зміцнити, посилити та витиснути з них максимум користі. Зокрема, щодо зброї для нашої країни,

– додав політолог.

Що відомо про "мегаугоду"?