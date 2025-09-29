В частности, в рамках этого "мегасоглашения" Украина может получить дальнобойное оружие от США. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Владимир Фесенко.

Читайте также Келлог ответил, одобрил ли Трамп передачу Tomahawk Украине

Положительные тенденции в отношениях с США

Владимир Фесенко отметил, что это часть непростой переговорной работы с США. Впервые о "мегасоглашении" заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Сумма достаточно большая. При президентстве Дональда Трампа наше государство может только покупать американское вооружение. Бесплатного оружия уже не будет.

90 миллиардов – это программа максимум. Это не то, что мы получаем по факту. Как это было и раньше, при Джо Байдене, мы максимально ставим планку. Сначала нам говорят "нет". Потом мы договариваемся и в конце получаем, хоть и меньше, чем просили. Например, думаю, мы получим дальнобойное оружие,

– объяснил он.

Кроме того, есть разговоры о большой дроновой сделке. То есть Украина ведет переговоры о том, чтобы продавать американцам часть наших боевых БПЛА, а в обмен получать американское оружие. Возможно, это также составляющая этой "мегасделки", чтобы компенсировать часть денег.

Сейчас появились положительные тенденции в отношениях с США. Их нужно укрепить, усилить и выжать из них максимум пользы. В частности, по оружию для нашей страны,

– добавил политолог.

Что известно о "мегасделке"?