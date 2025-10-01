Сколько НПЗ в России остановили работу?
На конец сентября в России вынуждены были остановить работу примерно 38% мощностей первичной нефтепереработки, которые за сутки перерабатывали до 388 тысяч тонн сырья, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское The Moscow Times.
По данным агентства количественной информации "Сиала", общие мощности, которые могут использоваться для производства бензина и дизеля, в сентябре упали на 18%.
Простои в работе российских НПЗ стали беспрецедентными:
- их масштабы превысили рекордные показатели августа в объеме 23%;
- и побили рекорды мая 2022 года и мая 2020 года.
Около 70% этих простоев, по подсчетам агентства, возникли в результате успешных атак украинских дронов.
На конец сентября дроны вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки,
– оценили в агентстве.
В сентябре же еще 4 российских НПЗ вынуждены были остановить свою работу после атак беспилотников Украины, и среди них были:
- второй по мощности завод "Кинеф" в Ленинградской области;
- и один из пяти самых мощных НПЗ "Роснефти" – Рязанский.
В итоге производство бензина в России в сентябре уменьшилось на 1 миллион тонн, а его дефицит на внутреннем рынке страны достиг 20% от потребления, отмечают источники в отрасли.
Однако, по словам экономиста Владислава Иноземцева, российские НПЗ вряд ли могут что-то сделать для преодоления топливного кризиса, ведь на ремонт поврежденных мощностей понадобятся месяцы, учитывая западные санкции.
Важно! По информации Reuters, в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, что составляет около 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Последние атаки на НПЗ России: что известно?
В ночь на 26 сентября украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. По данным СМИ, обломки беспилотника упали на одну из установок, вызвав пожар площадью около 30 квадратных метров. Мониторинговые ресурсы одновременно предполагали, что по заводу мог ударить украинский дрон типа "Лютый".
Ночью 30 сентября Волгоград подвергся массированной атаке дронов. Российская противовоздушная оборона пыталась сбить беспилотники вблизи местного нефтеперерабатывающего завода, но информации о полном успехе ПВО нет.
А утром 1 октября в Ярославле вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, во время которого над территорией поднялся большой столб черного дыма. Хотя местные власти заявили, что возгорание якобы не связано с атакой беспилотников.