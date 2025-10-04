Какая мощность у НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", который атаковала Украина?

Нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Сургутнефтегаз" и является одним из крупнейших в России, а его мощность переработки составляет более 20 миллионов тонн, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ночью 4 октября занялся пожар в промышленной зоне, но не уточнил, что именно было атаковано.

За последние два месяца Украина атаковала по меньшей мере 15 нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России.

Некоторые атаки дронов были успешными, и, по оценкам JPMorgan Chase Co, объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах упали ниже 5 миллионов баррелей в день.

Таким образом было сокращено переработку около 500 тысяч баррелей в день.

Напоминаем! КИНЕФ в последний раз подвергся нападению 14 сентября, в результате чего остановилась установка первичной переработки мощностью около 150 тысяч баррелей в день. Ожидалось, что ремонтные работы на заводе продлятся около месяца.

Как сообщает The Moscow Times, из-за атак Украины в конце сентября в простое оказались 38% мощностей первичной переработки нефти, а это около 338 тысяч тонн в сутки.

Кроме того, в августе производственные возможности по выпуску бензина и дизеля в России снизились на 6%, а в сентябре – еще на 18%.

Как прокомментировал Зеленский топливный кризис в России?