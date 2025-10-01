Треть нефтегазовой инфраструктуры уничтожена?

Об этом сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский в Медиацентре, передает 24 Канал.

По словам члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, Украина успешно применяет собственные дальнобойные ракетные системы, которые наносят весомые удары по вражеским объектам.

По последним данным, более 30% мощностей нефтегазовой переработки России было выведено из строя,

- отметил Вениславский.

Важный удар по экономике России?

Нардеп отметил, что такая тактика, направлена на снижение ресурсной базы агрессора, может значительно ослабить его способность продолжать войну и ускорить прекращение боевых действий.

Это свидетельствует об эффективности усилий Вооруженных Сил в нанесении стратегических ударов по важным экономическим объектам противника, что непосредственно влияет на военную способность России.

Что известно о топливном кризисе в России?

По состоянию на сентябрь 2025 года, по данным ISW і The Kyiv Independent, потеряно или временно выведено из строя более 30 % мощностей нефтепереработки России. В частности: