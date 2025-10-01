Треть нефтегазовой инфраструктуры уничтожена?
Об этом сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский в Медиацентре, передает 24 Канал.
Смотрите также Такого еще не было: украинские дроны остановили рекордную часть нефтепереработки России
По словам члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, Украина успешно применяет собственные дальнобойные ракетные системы, которые наносят весомые удары по вражеским объектам.
По последним данным, более 30% мощностей нефтегазовой переработки России было выведено из строя,
- отметил Вениславский.
Важный удар по экономике России?
Нардеп отметил, что такая тактика, направлена на снижение ресурсной базы агрессора, может значительно ослабить его способность продолжать войну и ускорить прекращение боевых действий.
Это свидетельствует об эффективности усилий Вооруженных Сил в нанесении стратегических ударов по важным экономическим объектам противника, что непосредственно влияет на военную способность России.
Что известно о топливном кризисе в России?
По состоянию на сентябрь 2025 года, по данным ISW і The Kyiv Independent, потеряно или временно выведено из строя более 30 % мощностей нефтепереработки России. В частности:
- Киришский НПЗ (один из крупнейших в России) был остановлен на неделю в сентябре 2025 года после удара дронов;
- Рязанский, Саратовский и Волгоградский НПЗ получили серьезные повреждения, иногда – с полной остановкой работы;
- Отдельные узловые объекты "Транснефти" – включая насосные станции на магистральном нефтепроводе "Дружба" – также стали мишенью для украинских беспилотников.
- Поэтому, в сентябре производство бензина в России уменьшилось на 1 миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг 20% от потребления.
- Общие мощности, которые могут использоваться для производства бензина и дизеля, в сентябре упали на 18%, а простои в работе российских НПЗ стали беспрецедентными.