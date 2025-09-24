Почему завод прекратил работу?
В результате атаки дронов на заводе начался пожар, поэтому пришлось прекратить производство моторного топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По данным источников, огонь охватил установку по производству конденсата, где изготавливали бензин и дизельное топливо. Она имеет мощность в 3 миллиона тонн в год.
Теперь Астраханский газоперерабатывающий завод, который находится в 1 675 километрах от границы с Украиной, на берегу Каспийского моря, сможет вернуться к работе только через несколько недель, а то и несколько месяцев.
- В "Газпроме" комментировать ситуацию на заводе отказались.
- Впрочем, в понедельник губернатор региона Игорь Бабушкин сообщал, об атаке дронов на промышленное предприятие, правда, не называя конкретный объект.
- А впоследствии на Санкт-Петербургской товарной бирже прекратили продавать потовые партии горючего, которые поставляет Астраханский завод.
Заметим, что предприятие уже подвергалось атакам украинских дронов в начале февраля 2025 года. Тогда тоже остановили производство горючего. Источники сообщают, что поврежденный в результате той атаки цех возобновил свою работу только в конце августа.
Важно! Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), расположен в южной части России, является одним из крупнейших объектов переработки газа и конденсата в регионе. Предприятие входит в состав Астраханского газового комплекса, который был основан в 1981 году. В 2024 году завод переработал 1,8 миллиона тонн стабильного конденсата, выпустив 800 тысяч тонн бензина, 600 тысяч тонн дизеля и 300 тысяч тонн мазута.
Удары Украины по НПЗ России: что известно?
В течение лета Украина систематически проводила удары дронами по российским НПЗ. Только в августе под атаки попали более 10 предприятий, что привело к остановке примерно 17% мощностей российской нефтепереработки.
В ночь на 20 сентября украинские силы беспилотных систем нанесли удары по Саратовскому и Новокуйбышевскому НПЗ. На обоих заводах произошли масштабные взрывы и пожары, что нанесло существенный ущерб инфраструктуре.
Также в ночь на 24 сентября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Салавате, там тоже вспыхнул пожар. Беспилотники Центра специальных операций СБУ второй раз за неделю достигли Башкортостана и поразили завод "Газпром Нефтехим – Салават", один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов России.
Из-за систематических ударов ряд российских регионов России уже испытывает кризис с топливом. Ситуация может ухудшиться, если Украина сохранит нынешний темп атак на стратегические НПЗ. По оценкам специалистов, перебои в работе заводов могут достичь 6 месяцев.