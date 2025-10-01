Третину нафтогазової інфраструктури знищено?

Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський у Медіацентрі, передає 24 Канал.

Дивіться також Такого ще не було: українські дрони зупинили рекордну частину нафтопереробки Росії

За словами члена комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони, Україна успішно застосовує власні далекобійні ракетні системи, які завдають вагомих ударів по ворожих об'єктах.

За останніми даними, більш ніж 30% потужностей нафтогазової переробки Росії було виведено з ладу,

— зазначив Веніславський.

Важливий удар по економіці Росії?

Нардеп наголосив, що така тактика, спрямована на зниження ресурсної бази агресора, може значно послабити його здатність продовжувати війну та прискорити припинення бойових дій.

Це свідчить про ефективність зусиль Збройних Сил у нанесенні стратегічних ударів по важливих економічних об'єктах противника, що безпосередньо впливає на військову спроможність Росії.

Що відомо про паливну кризу в Росії?

Станом на вересень 2025 року, за даними ISW і The Kyiv Independent, втрачено або тимчасово виведено з ладу понад 30 % потужностей нафтопереробки Росіх. Зокрема: