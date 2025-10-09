Какие ограничения действуют в Новосибирске?
Ограничения на продажи бензина марки АИ-92 ввела сеть популярных в регионе заправок "Прайм", передает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал АЗС.
Водителям сообщили, что из-за прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов России с 9 октября большинство АЗС сети приостановили продажи бензина марки АИ-92.
Компания уточнила, что запрет на продажи касается обычных водителей. Топливо будут отпускать только предприятиям по предварительно заключенным контрактам.
Сейчас этот вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска,
– говорится в сообщении.
Когда все остальные водители смогут заправиться бензином, в сети не конкретизировали.
Где еще ощущается топливный кризис?
Проблемы с горючим, вызванные, в частности, украинскими атаками на НПЗ России, ощущаются и в российском Екатеринбурге. В городе ограничили продажи бензина на заправках, а с недавних пор начали лимитировать и продажи дизельного топлива, сообщает FREEДОМ. LIFE.
Большинство АЗС Екатеринбурга ввели ограничения до 30 литров бензина в одни руки. Также уменьшили продажи дизеля до 70 литров на одного водителя.
Важно! Ограничения на продажу бензина в России вводят все больше регионов. Уже известно о лимитах в оккупированном Крыму, в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях – до 30 литров на один автомобиль.
Как в России решают топливный кризис?
По словам президента Владимира Зеленского, сейчас дефицит топлива в России уже приближается к 20%, в частности, это касается бензина. Кроме того, в стране серьезные проблемы с дизельным топливом, и россияне уже вынуждены использовать свои запасы, которые ранее берегли на "черный день".
Россия уже ограничила экспорт горючего и готовится импортировать бензин из-за рубежа. Совет Евразийской экономической комиссии разрешил беспошлинный ввоз бензина, дизельного топлива, судового топлива и авиакеросина – это решение будет действовать до 30 июня 2026 года.
В частности, Москва делает ставку на Беларусь. Экспорт белорусского бензина в Россию по железной дороге в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно транзит белорусского бензина через Россию для дальнейшего экспорта через российские порты увеличился примерно на 1%.