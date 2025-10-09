Какие ограничения действуют в Новосибирске?

Ограничения на продажи бензина марки АИ-92 ввела сеть популярных в регионе заправок "Прайм", передает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал АЗС.

Водителям сообщили, что из-за прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов России с 9 октября большинство АЗС сети приостановили продажи бензина марки АИ-92.

Компания уточнила, что запрет на продажи касается обычных водителей. Топливо будут отпускать только предприятиям по предварительно заключенным контрактам.

Сейчас этот вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска,

– говорится в сообщении.

Когда все остальные водители смогут заправиться бензином, в сети не конкретизировали.

Где еще ощущается топливный кризис?

Проблемы с горючим, вызванные, в частности, украинскими атаками на НПЗ России, ощущаются и в российском Екатеринбурге. В городе ограничили продажи бензина на заправках, а с недавних пор начали лимитировать и продажи дизельного топлива, сообщает FREEДОМ. LIFE.

Большинство АЗС Екатеринбурга ввели ограничения до 30 литров бензина в одни руки. Также уменьшили продажи дизеля до 70 литров на одного водителя.

Важно! Ограничения на продажу бензина в России вводят все больше регионов. Уже известно о лимитах в оккупированном Крыму, в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях – до 30 литров на один автомобиль.

