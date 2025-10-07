Как санкции бьют по России?

Проблемы коснулись даже добычи рыбы. Будучи морской страной, Россия сейчас вынуждена импортировать морепродукты. В частности, поставки рыбы из Турции выросли в денежном выражении на 10% за последние 8 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Сельское хозяйство

Проблемы фиксируют и у крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники в России. Компания "Ростсельмаш" планирует в 2025-м сократить производство машин на 30% в ручном измерении.

Энергетический сектор

Между тем по всей стране увеличивается дефицит топлива, а в результате существенно подскочили цены на него. Вторую неделю подряд растет стоимость моторного топлива на АЗС столицы.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 43 копейки и достиг отметки в 60,4 рубля за литр.

Топливо Аи-95 за неделю поднялось в цене на 39 копеек и сейчас стоит 66,65 рубля за литр.

Дизель подорожал на 35 копеек – до 71,8 рубля за литр.

Кредиты и жилье

Из-за кризиса, вызванного санкциями, все больше россиян не могут позволить себе приобретение жилья и автомобиля.

В Москве за 3 квартал 2025 года продажи новостроек упали до минимума за 12 лет.

А в Санкт-Петербурге ввод жилья в эксплуатацию уменьшился на 17 % за 9 месяцев года.

Калининградскому "Автотору пришлось сократить выпуск автомобилей из-за падения спроса. В 2024 году завод выпустил втрое меньше запланированного объема.

Зато крупные российские банки пытаются подзаработать на обнищании населения и навязывают клиентам страховые программы по завышенным ценам, которые иногда превышают их реальную стоимость в 3-18 раз. При этом чаще всего такие продукты предлагают, когда россияне оформляют обычные потребительские кредиты.

Важно! На фоне санкций экономическая активность предприятий в России быстро падает. По данным Центра противодействия дезинформации, в промышленности спад продолжается уже четвертый месяц подряд, тогда как в сфере услуг фиксируют худший показатель индекса IPM с декабря 2022 года.

Какие санкции против России планируются?