Какие санкции готовит Евросоюз против России?
Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита европейских лидеров, состоявшегося в Копенгагене, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х.
По словам фон дер Ляйен, Брюссель предложил новый подход к санкционным ограничениям против России.
Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры по энергетике, финансовых услуг и торговли,
– подчеркнула руководительница Еврокомиссии.
Она добавила, что санкции против этих трех сфер российской экономики сейчас обсуждаются европейскими странами в рамках 19-го пакета ограничений.
Что известно о 19-м пакете санкций?
Напомним, что Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России 19 сентября этого года. По информации Reuters, новый пакет ограничений содержит, в частности, меры в отношении банков, энергетических компаний и криптобирж.
- В 19-м пакете ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа на европейский рынок.
- Также Брюссель снизил предельную цену на нефть, транспортируемую морским путем, до 47,6 доллара.
- Под санкции ЕС попали еще 118 судов "теневого флота" России;
- Для крупных энергетических компаний Кремля, "Роснефти" и "Газпромнефти", теперь будет действовать полный запрет на транзакции.
Кроме того, ЕС накладывает запрет на транзакции банков в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции, и усиливает контроль за соблюдением ограничений.
Стоит знать! Утверждение 19-го пакета санкций, как писали СМИ, сначала отложили из-за требований президента США Дональда Трампа. Американский лидер настаивал, чтобы Европа полностью отказалась от импорта российской нефти и ввела пошлины против Китая и Индии.
Что еще следует знать о новых санкциях против России?
После первого раунда обсуждений 19-го пакета санкций в Евросоюзе стало известно, что Словакия выступила против и готова его блокировать. Как сообщают журналисты, послы ЕС 26 сентября впервые собрались для рассмотрения документа, но сразу столкнулись с сопротивлением со стороны Братиславы.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России дополнительные жесткие пошлины в случае, если Москва не прекратит войну против Украины. В то же время он поставил условие , что такие меры должны поддержать европейские страны.