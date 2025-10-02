Какие санкции готовит Евросоюз против России?

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита европейских лидеров, состоявшегося в Копенгагене, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель предложил новый подход к санкционным ограничениям против России.

Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры по энергетике, финансовых услуг и торговли,

– подчеркнула руководительница Еврокомиссии.

Она добавила, что санкции против этих трех сфер российской экономики сейчас обсуждаются европейскими странами в рамках 19-го пакета ограничений.

Что известно о 19-м пакете санкций?

Напомним, что Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России 19 сентября этого года. По информации Reuters, новый пакет ограничений содержит, в частности, меры в отношении банков, энергетических компаний и криптобирж.

В 19-м пакете ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа на европейский рынок.

Также Брюссель снизил предельную цену на нефть, транспортируемую морским путем, до 47,6 доллара.

Под санкции ЕС попали еще 118 судов "теневого флота" России;

Для крупных энергетических компаний Кремля, "Роснефти" и "Газпромнефти", теперь будет действовать полный запрет на транзакции.

Кроме того, ЕС накладывает запрет на транзакции банков в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции, и усиливает контроль за соблюдением ограничений.

Стоит знать! Утверждение 19-го пакета санкций, как писали СМИ, сначала отложили из-за требований президента США Дональда Трампа. Американский лидер настаивал, чтобы Европа полностью отказалась от импорта российской нефти и ввела пошлины против Китая и Индии.

