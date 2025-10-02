Які санкції готує Євросоюз проти Росії?
Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту європейських лідерів, що відбувся у Копенгагені, повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережі Х.
Дивіться також Чи "вдарить" Трамп по Росії: аналітик прокоментував останні гучні заяви Трампа
За словами фон дер Ляєн, Брюссель запропонував новий підхід до санкційних обмежень проти Росії.
Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі,
– наголосила очільниця Єврокомісії.
Вона додала, що санкції проти цих трьох сфер російської економіки наразі обговорюються європейськими країнами у рамках 19-го пакета обмежень.
Що відомо про 19-й пакет санкцій?
Нагадаємо, що Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії 19 вересня цього року. За інформацією Reuters, новий пакет обмежень містить, зокрема, заходи щодо банків, енергетичних компаній і криптобірж.
- У 19-му пакеті ЄС забороняє імпорт російського скрапленого газу на європейський ринок.
- Також Брюссель знизив граничну ціну на нафту, що транспортується морським шляхом, до 47,6 долара.
- Під санкції ЄС потрапили ще 118 суден "тіньового флоту" Росії;
- Для великих енергетичних компаній Кремля, "Роснєфті" і "Газпромнєфті", тепер діятиме повна заборона на транзакції.
Крім того, ЄС накладає заборону на транзакції банків у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції, та посилює контроль за дотриманням обмежень.
Варто знати! Затвердження 19-го пакета санкцій, як писали ЗМІ, спочатку відклали через вимоги президента США Дональда Трампа. Американський лідер наполягав, щоб Європа повністю відмовилася від імпорту російської нафти та ввела мита проти Китаю й Індії.
Що ще слід знати про нові санкції проти Росії?
Після першого раунду обговорень 19-го пакета санкцій у Євросоюзі стало відомо, що Словаччина виступила проти та готова його блокувати. Як повідомляють журналісти, посли ЄС 26 вересня вперше зібралися для розгляду документа, але одразу зіткнулися з опором з боку Братислави.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести проти Росії додаткові жорсткі мита у випадку, якщо Москва не припинить війну проти України. Водночас він поставив умову , що такі заходи мають підтримати європейські країни.