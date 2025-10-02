Які санкції готує Євросоюз проти Росії?

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту європейських лідерів, що відбувся у Копенгагені, повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережі Х.

Дивіться також Чи "вдарить" Трамп по Росії: аналітик прокоментував останні гучні заяви Трампа

За словами фон дер Ляєн, Брюссель запропонував новий підхід до санкційних обмежень проти Росії.

Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що санкції проти цих трьох сфер російської економіки наразі обговорюються європейськими країнами у рамках 19-го пакета обмежень.

Що відомо про 19-й пакет санкцій?

Нагадаємо, що Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії 19 вересня цього року. За інформацією Reuters, новий пакет обмежень містить, зокрема, заходи щодо банків, енергетичних компаній і криптобірж.

У 19-му пакеті ЄС забороняє імпорт російського скрапленого газу на європейський ринок.

Також Брюссель знизив граничну ціну на нафту, що транспортується морським шляхом, до 47,6 долара.

Під санкції ЄС потрапили ще 118 суден "тіньового флоту" Росії;

Для великих енергетичних компаній Кремля, "Роснєфті" і "Газпромнєфті", тепер діятиме повна заборона на транзакції.

Крім того, ЄС накладає заборону на транзакції банків у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції, та посилює контроль за дотриманням обмежень.

Варто знати! Затвердження 19-го пакета санкцій, як писали ЗМІ, спочатку відклали через вимоги президента США Дональда Трампа. Американський лідер наполягав, щоб Європа повністю відмовилася від імпорту російської нафти та ввела мита проти Китаю й Індії.

Що ще слід знати про нові санкції проти Росії?