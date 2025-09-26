Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов. За його словами, уся ситуація з гучними заявами Трампа має кілька "рівнів". Тут варто подивитися, що було спочатку.

Чого очікувати від Трампа?

Як наголосив Богданов, ще на початку свого президентства Трамп переконував, що завершить війну за кілька діб. Вже минуло 9 місяців, але нічого не змінилося.

Трамп намагався стати посередником та всадити Зеленського і Путіна за переговори. Спершу президент США тиснув на Зеленського, потім на обох, а далі вже на Путіна. Зараз стало зрозуміло, що Росія не готова домовлятися на реалістичних умовах. Посередництво не може бути ефективним, тому Трамп починає з нього зливатися.

При цьому не варто називати Трампа проукраїнським. Є теми, де він обирає позитивну для нашої держави позицію. До прикладу, Трамп не хоче надавати Україні військову допомогу, але принаймні продає її за європейські гроші.

Не треба завищувати очікування від Трампа. Не варто сподіватися, що він впишеться за Європу у війну чи введе торгівельне ембарго проти Росії. Але якщо він не шкодить, то це великий плюс від нього. Він продає зброю та не заважає російській економіці скочуватися вниз. Така він людина. Хоча б не змушує до капітуляції, як це було в лютому-березні 2025 року,

– зазначив Богданов.

Історія з санкціями проти Росії також залишається відкритою. Навряд чи президент США від неї відмовився. Трамп цілком може "вдарити" ними по Росії. Але він робитиме усе можливе, щоб не запроваджувати нових санкцій без ЄС. Так президент США хоче протиснути європейців. Також Трамп затягуватиме з вторинними санкціями проти Китаю, аби не зашкодити двостороннім переговорам.

Головне джерело отверезіння щодо позиції з Росією – це пряме спілкування з Путіним. Трамп побачив після комунікацій з диктатором, що, як мінімум, другом Росії він бути не хоче. Адже потрібно піти на надто багато поступок, які вдарять по рейтингах та іміджу.

