Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов. По его словам, вся ситуация с громкими заявлениями Трампа имеет несколько "уровней". Тут стоит посмотреть, что было сначала.

К теме Россия потратила миллионы, но не получила ничего, – Трамп призвал Путина остановиться

Чего ожидать от Трампа?

Как отметил Богданов, еще в начале своего президентства Трамп убеждал, что завершит войну за несколько суток. Уже прошло 9 месяцев, но ничего не изменилось.

Трамп пытался стать посредником и усадить Зеленского и Путина за переговоры. Сначала президент США давил на Зеленского, потом на обоих, а дальше уже на Путина. Сейчас стало понятно, что Россия не готова договариваться на реалистичных условиях. Посредничество не может быть эффективным, поэтому Трамп начинает с него сливаться.

При этом не стоит называть Трампа проукраинским. Есть темы, где он выбирает положительную для нашего государства позицию. К примеру, Трамп не хочет предоставлять Украине военную помощь, но по крайней мере продает ее за европейские деньги.

Не надо завышать ожидания от Трампа. Не стоит надеяться, что он впишется за Европу в войну или введет торговое эмбарго против России. Но если он не вредит, то это большой плюс от него. Он продает оружие и не мешает российской экономике скатываться вниз. Такой он человек. Хотя бы не заставляет к капитуляции, как это было в феврале-марте 2025 года,

– отметил Богданов.

История с санкциями против России также остается открытой. Вряд ли президент США от нее отказался. Трамп вполне может "ударить" ими по России. Но он будет делать все возможное, чтобы не вводить новых санкций без ЕС. Так президент США хочет продавить европейцев. Также Трамп будет затягивать с вторичными санкциями против Китая, чтобы не повредить двусторонним переговорам.

Главный источник отрезвления по позиции с Россией – это прямое общение с Путиным. Трамп увидел после коммуникаций с диктатором, что, как минимум, другом России он быть не хочет. Ведь нужно пойти на слишком много уступок, которые ударят по рейтингам и имиджу.

Что говорит Трамп о войне в Украине: кратко