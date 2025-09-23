Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети.

Смотрите также "Еще месяц": Трамп в своем стиле ответил на вопрос о доверии к Путину

Что заявил Трамп о Путине и России?

Трамп написал, что "ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией", а также увидел экономические проблемы, которые она создает России.

Лидер США считает, что Украина, при поддержке ЕС, "имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде".

Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть меньше недели. Это не отличает Россию. На самом деле, это делает ее похожей на "бумажного тигра",

– написал Трамп.

После глава Белого дома описал проблемы с топливом, которые испытывают россияне, указав, что большинство денег из бюджета России тратятся на войну с Украиной. К тому же, он подчеркнул, что Украина "имеет Великий Дух и только улучшается".

"Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайти дальше! Путин и Россия имеют большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать", – добавил он.

Смотрите также Трамп знает важное о фронте, Путин говорил ему неправду: главное с пресс-конференции Зеленского

Другие заявления Трампа