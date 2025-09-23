24 Канал собрал главные тезисы Владимира Зеленского в текстовой онлайн-трансляции.
Главные заявления Зеленского из США 23 сентября
Путин поделился с Трампом информацией, которая была далека от правды. Теперь Трамп мне гораздо больше доверяет. Но Зеленский не привел детали. Он сказал, что целая страна не может расплачиваться за ошибки одного человека, намекнув на Орбана. А страны ЕС, по словам президента, заплатят своей независимостью за недальновидную покупку энергоресурсов у России.
Путин лгал Трампу, – Зеленский
Трамп имеет много важной информации о ситуации на фронте
Зеленский посвятил много внимания Венгрии
