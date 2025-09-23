24 Канал зібрав головні тези Володимира Зеленського в текстовій онлайн-трансляції.
Головні заяви Зеленського зі США 23 вересня
Путін поділився з Трампом інформацією, яка була далекою від правди. Тепер Трамп мені набагато більше довіряє. Але Зеленський не навів деталі. Він сказав, що ціла країна не може розплачуватися за помилки однієї людини, натякнувши на Орбана. А країни ЄС, за словами президента, заплатять своєю незалежністю за недалекоглядну купівлю енергоресурсів у Росії.
Путін брехав Трампу, – Зеленський
Трамп має багато важливої інформації про ситуацію на фронті
Зеленський присвятив багато уваги Угорщині
