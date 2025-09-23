Також разом вони провели п'ятихвилинну пресконференцію, відповідаючи на питання журналістів. Український лідер поділився першими враженнями після особистої розмови, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Виступ Трампа тривав майже годину замість 15 хвилин: що відбувається на полях Генасамблеї

Як Зеленський прокоментував зустріч з Трампом?

Після закінчення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка тривала майже годину, журналісти поцікавилися в українського президента, як пройшла розмова між ними. Він розповів про хороші враження.

Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки що казати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена,

– заявив він.

Наразі більш детальної інформації стосовно діалогу лідерів немає. Американська сторона, зокрема сам Дональд Трамп, теж поки не коментував розмову з Володимиром Зеленським або ж результати відповідної зустрічі.

Про що заявили на пресконференції?