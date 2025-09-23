Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов относительно войны в Украине, вечером во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке, передает 24 Канал.
Как Трамп оценивает ситуацию?
Президент США встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Во время этого американский лидер скептически оценил возможность окончания войны в Украине в ближайшее время.
Он отметил, что сейчас самым большим прогрессом остается то, что экономика России находится в ужасном состоянии. В то же время, по мнению Трампа, Украине очень хорошо удается противостоять "огромной армии" России.
Эта война должна была закончиться за 3-4 дня, люди говорили, все будет быстро, и надо отдать должное украинцам и всем причастным – она до сих пор продолжается, и для России это нехорошо. Россия предстает не в очень привлекательном свете после трех с половиной лет очень тяжелых боев. И похоже, что она не закончится еще долго,
– заявил Дональд Трамп.
Какие еще заявления Трампа прозвучали?
Журналисты спросили у президента США, готов ли он предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Дональд Трамп ответил, что "пока рано отвечать, но мы будем обсуждать это".
Также американский лидер, отвечая на вопрос, должны ли страны-члены НАТО сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса, сказал, что, по его мнению, это стоит делать.
Отметим, что во время выступления на Генассамблее ООН, за несколько часов до пресс-конференции, он признал, что считал будто сможет быстро закончить войну из-за хороших отношений с Путиным, но этого не произошло.